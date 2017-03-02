В отдел по работе с иностранными студентами ПсковГУ требуется менеджер

В отдел по работе с иностранными студентами ПсковГУ требуется менеджер. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе.

Соискателям обещают:

- интересную и динамичную работу;

- возможность увидеть мир (частые командироваки по России и за рубеж);

- возможность реализации своих идей по организации студенческой жизни;

- множество новых друзей из разных стран мира;

- стабильную зарплату и социальные гарантии;

- опыт командной работы в главном вузе региона.

Требования к соискателям:

- Быть молодым и активным;

- Любить общение и быть толерантным;

- Обладать организаторскими способностями;

- Быть готовым документировать свою деятельность в форме отчетов и пресс-релизов;

- Обладать грамотной речью и умением красиво и лаконично выражать свои мысли (для писем особо важным персонам);

- Быть уверенным пользователем программ MS Office, а также соцсетей;

- Ответственно относиться к работе и быть готовым к ненормированному рабочему дню (иногда).

Возможно совмещать с учебой в ПсковГУ.

Резюме можно присылать на e-mail: mi-ya@yandex.ru или приносить в отдел по адресу: Л. Толстого, д. 4, к.1, каб. 24. По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8(112)79-76-33.

Источник: Псковская Лента Новостей