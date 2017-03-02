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В отдел по работе с иностранными студентами ПсковГУ требуется менеджер
03.03.2017 17:02 ПЛН, Псков
В отдел по работе с иностранными студентами ПсковГУ требуется менеджер. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе.
Соискателям обещают:
- интересную и динамичную работу;
- возможность увидеть мир (частые командироваки по России и за рубеж);
- возможность реализации своих идей по организации студенческой жизни;
- множество новых друзей из разных стран мира;
- стабильную зарплату и социальные гарантии;
- опыт командной работы в главном вузе региона.
Требования к соискателям:
- Быть молодым и активным;
- Любить общение и быть толерантным;
- Обладать организаторскими способностями;
- Быть готовым документировать свою деятельность в форме отчетов и пресс-релизов;
- Обладать грамотной речью и умением красиво и лаконично выражать свои мысли (для писем особо важным персонам);
- Быть уверенным пользователем программ MS Office, а также соцсетей;
- Ответственно относиться к работе и быть готовым к ненормированному рабочему дню (иногда).
Возможно совмещать с учебой в ПсковГУ.
Резюме можно присылать на e-mail: mi-ya@yandex.ru или приносить в отдел по адресу: Л. Толстого, д. 4, к.1, каб. 24. По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8(112)79-76-33.
Источник: Псковская Лента Новостей
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