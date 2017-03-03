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В ПсковГУ начался цикл лекций преподавателя Школы журналистики Университета штата Мичиган

06.03.2017 17:20 ПЛН, Псков

6 марта ПсковГУ посетил преподаватель Школы журналистики Университета штата Мичиган (США) Джоу Гримм, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

В составе делегации также вошли представители Генерального консульства Соединенных Штатов Америки - Сюзан Боден, консул по прессе и информации, и Вера Савко, помощник консула по прессе и информации.

В течение нескольких дней Джоу Гримм будет читать лекции для студентов, магистрантов направления «Журналистика», а также всех заинтересованных лиц.

В программе визита экскурсии по городу Пскову, в Старый Изборск, Поганкины палаты, встречи с преподавателями ПсковГУ и представителями журналистского сообщества Пскова.

Источник: Псковская Лента Новостей



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