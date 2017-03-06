Спектакль «Любовь» показал «Ахтеатр» ПсковГУ сотрудницам прокуратуры Псковской области

7 марта, в преддверии Международного женского дня, Открытый студенческий театр ПсковГУ «Ахтеатр» выступил для сотрудниц прокуратуры Псковской области со спектаклем «Любовь». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

«Любовь» состоит из трех частей: отрывок из пьесы «Старший сын» А. Вампилова, «Два пуделя» С. Злотникова и «Любовь» Л. Петрушевской.

Прокурор Псковской области Сергей Белов Сергей выразил слова благодарности актерам и режиссеру «Ахтеатра» Татьяне Комиссаровской за сотрудничество. «Ахтеатр» выступал в стенах псковской прокуратуры уже трижды. «Мы всегда рады видеть вас здесь», - подчеркнул Сергей Белов и поздравил Татьяну Комиссаровскую и девушек «Ахтеатра» с 8 марта.

Зрительницы также отозвались о студентах и спектакле очень тепло, отмечая их особую энергетику и способность донести до зрителя истинные чувства и эмоции. «Ваш спектакль - это просто замечательный подарок для нас, спасибо», - отмечали сотрудницы прокуратуры.

Источник: Псковская Лента Новостей