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Спектакль «Любовь» показал «Ахтеатр» ПсковГУ сотрудницам прокуратуры Псковской области
7 марта, в преддверии Международного женского дня, Открытый студенческий театр ПсковГУ «Ахтеатр» выступил для сотрудниц прокуратуры Псковской области со спектаклем «Любовь». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.
«Любовь» состоит из трех частей: отрывок из пьесы «Старший сын» А. Вампилова, «Два пуделя» С. Злотникова и «Любовь» Л. Петрушевской.
Прокурор Псковской области Сергей Белов Сергей выразил слова благодарности актерам и режиссеру «Ахтеатра» Татьяне Комиссаровской за сотрудничество. «Ахтеатр» выступал в стенах псковской прокуратуры уже трижды. «Мы всегда рады видеть вас здесь», - подчеркнул Сергей Белов и поздравил Татьяну Комиссаровскую и девушек «Ахтеатра» с 8 марта.
Зрительницы также отозвались о студентах и спектакле очень тепло, отмечая их особую энергетику и способность донести до зрителя истинные чувства и эмоции. «Ваш спектакль - это просто замечательный подарок для нас, спасибо», - отмечали сотрудницы прокуратуры.
Источник: Псковская Лента Новостей