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В отдел академической мобильности и межвузовского сотрудничества ПсковГУ требуется менеджер
В отдел академической мобильности и межвузовского сотрудничества Псковского государственного университета требуется менеджер, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.
Работа в отделе академической мобильности и межвузовского сотрудничества:
- позволяет работать с интересными людьми из разных стран;
- самосовершенствоваться, решая нестандартные задачи;
- дает возможность узнать много интересного о других странах и культурах.
Требования к кандидатам:
- организаторские навыки;
- коммуникабельность;
- ответственность;
- знание английского языка.
Опыт работы в международной деятельности, знание системы высшего образования приветствуются.
Обращаться к Дарье Варламовой. Т. 79-76-31, e-mail: f-dorinka@yandex.ru
Источник: Псковская Лента Новостей