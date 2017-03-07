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В отдел академической мобильности и межвузовского сотрудничества ПсковГУ требуется менеджер

09.03.2017 14:35 ПЛН, Псков

В отдел академической мобильности и межвузовского сотрудничества Псковского государственного университета требуется менеджер, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

Работа в отделе академической мобильности и межвузовского сотрудничества:

- позволяет работать с интересными людьми из разных стран;

- самосовершенствоваться, решая нестандартные задачи;

- дает возможность узнать много интересного о других странах и культурах. 

Требования к кандидатам:

- организаторские навыки;

- коммуникабельность;

- ответственность;

- знание английского языка.

Опыт работы в международной деятельности, знание системы высшего образования приветствуются.

Обращаться к Дарье Варламовой. Т. 79-76-31, e-mail: f-dorinka@yandex.ru

Источник: Псковская Лента Новостей



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