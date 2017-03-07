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Новости ТВ ПсковГУ. Выпуск 70 - Прекрасный

09.03.2017 15:04 ПЛН, Псков

Дорогие дамы, мы от всей души поздравляем Вас с Международным женским днём! А из нашего выпуска Вы узнаете много нового и интересного, а именно: какой проект запустило ТВ ПсковГУ, как и где стартовали отборочные на «Студенческую весну - 2017» и у кого же в университете самая сильная правая рука! Или левая? Выпуск 70 - в студию!

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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