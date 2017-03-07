В ПсковГУ подвели итоги регионального этапа олимпиады по истории российского предпринимательстваВ Псковском государственном университете подвели итоги регионального этапа Всероссийской студенческой олимпиады по истории российского предпринимательства, которая проходила в вузе в рамках проекта «История российского предпринимательства»...
07.03.2017 20:25 Спектакль «Любовь» показал «Ахтеатр» ПсковГУ сотрудницам прокуратуры Псковской области3
Новости ТВ ПсковГУ. Выпуск 70 - Прекрасный
09.03.2017 15:04 ПЛН, Псков
Дорогие дамы, мы от всей души поздравляем Вас с Международным женским днём! А из нашего выпуска Вы узнаете много нового и интересного, а именно: какой проект запустило ТВ ПсковГУ, как и где стартовали отборочные на «Студенческую весну - 2017» и у кого же в университете самая сильная правая рука! Или левая? Выпуск 70 - в студию!
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати