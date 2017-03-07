Новости ТВ ПсковГУ. Выпуск 70 - Прекрасный

Дорогие дамы, мы от всей души поздравляем Вас с Международным женским днём! А из нашего выпуска Вы узнаете много нового и интересного, а именно: какой проект запустило ТВ ПсковГУ, как и где стартовали отборочные на «Студенческую весну - 2017» и у кого же в университете самая сильная правая рука! Или левая? Выпуск 70 - в студию!

Источник: Псковская Лента Новостей