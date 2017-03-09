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На открытую лекцию «Пространство и время» приглашают псковичей в субботу
10.03.2017 16:00 ПЛН, Псков
Физико-математический факультет ПсковГУ приглашает 11 марта в полдень на открытую лекцию «Пространство и время».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, лектором выступит доктор физико-математических наук, профессор Александр Ванин.
На мероприятие приглашаются все заинтересованные.
Источник: Псковская Лента Новостей
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