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На открытую лекцию «Пространство и время» приглашают псковичей в субботу

10.03.2017 16:00 ПЛН, Псков

Физико-математический факультет ПсковГУ приглашает 11 марта в полдень на открытую лекцию «Пространство и время».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, лектором выступит доктор физико-математических наук, профессор Александр Ванин.

На мероприятие приглашаются все заинтересованные.

Источник: Псковская Лента Новостей



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