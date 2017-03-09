На открытую лекцию «Пространство и время» приглашают псковичей в субботу

Активно ли вы участвуете во внеучебной студенческой жизни?

Да, стараюсь не пропускать университетских мероприятий.

Да, занимаюсь в кружках/сециях/творческих коллективах.

Я - активный волонтер!

Время от времени принимаю участие в интересных мне мероприятиях.

К сожалению, время хватает только на учебу.

У меня совершенно другие интересы.







