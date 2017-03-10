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На лекцию «Пространство и время» приглашают сегодня псковичей

11.03.2017 09:12 ПЛН, Псков

Физико-математический факультет ПсковГУ приглашает 11 марта в полдень на открытую лекцию «Пространство и время».
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, лектором выступит доктор физико-математических наук, профессор Александр Ванин.
 
На мероприятие приглашаются все заинтересованные.

Источник: Псковская Лента Новостей



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