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В ПсковГУ подвели итоги регионального этапа олимпиады по истории российского предпринимательства

В ПсковГУ подвели итоги регионального этапа олимпиады по истории российского предпринимательства

В Псковском государственном университете подвели итоги регионального этапа Всероссийской студенческой олимпиады по истории российского предпринимательства, которая проходила в вузе в рамках проекта «История российского предпринимательства»...

10 образовательных программ ПcковГУ признаны лучшими по итогам проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России - 2017»

12.03.2017 19:38 ПЛН, Псков

10 образовательных программ ПcковГУ признаны лучшими образовательными программами страны по итогам проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России - 2017».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, в адрес ректора Юрия Демьяненко поступило благодарственное письмо от директора издательства «Аккредитация в образовании» Екатериной Шигаповой.

Программы ПсковГУ - финалисты проекта:

  • 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
  • 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
  • 38.03.01 Экономика
  • 38.03.02 Менеджмент
  • 40.03.01 Юриспруденция
  • 44.03.01 Педагогическое образование
  • 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
  • 45.03.01 Филология
  • 45.03.02 Лингвистика
  • 46.04.01 История

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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