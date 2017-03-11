В ПсковГУ подвели итоги регионального этапа олимпиады по истории российского предпринимательстваВ Псковском государственном университете подвели итоги регионального этапа Всероссийской студенческой олимпиады по истории российского предпринимательства, которая проходила в вузе в рамках проекта «История российского предпринимательства»...
19:38 10 образовательных программ ПcковГУ признаны лучшими по итогам проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России - 2017»
10 образовательных программ ПcковГУ признаны лучшими по итогам проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России - 2017»
12.03.2017 19:38 ПЛН, Псков
10 образовательных программ ПcковГУ признаны лучшими образовательными программами страны по итогам проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России - 2017».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, в адрес ректора Юрия Демьяненко поступило благодарственное письмо от директора издательства «Аккредитация в образовании» Екатериной Шигаповой.
Программы ПсковГУ - финалисты проекта:
- 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
- 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
- 38.03.01 Экономика
- 38.03.02 Менеджмент
- 40.03.01 Юриспруденция
- 44.03.01 Педагогическое образование
- 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
- 45.03.01 Филология
- 45.03.02 Лингвистика
- 46.04.01 История
Источник: Псковская Лента Новостей
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