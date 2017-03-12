Цикл лекций для студентов ПсковГУ прочитал преподаватель Школы журналистики Университета штата Мичиган

10 марта в ПсковГУ завершил программу «Информация и новости в связях с общественностью и журналистике» преподаватель Школы журналистики Университета штата Мичиган (США) Джоу Гримм, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

В течение четырех дней в аудитории № 63 Джоу Гримм читал лекции и проводил мастер-классы по коммуникационным проблемам и технологиям для студентов и преподавателей факультета русской филологии и иностранных языков и многих других лиц, искренне заинтересованных авторской программой американского преподавателя. Одновременно присутствующие имели возможность познакомиться с глубоким, содержательным лектором и яркой, нестандартной личностью.

Слушатели программы Джоу Гримма имели возможность вместе с лектором порассуждать не только о специфике медиаформатов и брендинга, но и о проблеме профессиональной порядочности человека медиа. Джоу Гримм учил будущих коммуникантов не пренебрегать деталями окружающего мира, не утрачивать с годами детской простодушности и искренности, которая помогает воспринимать жизнь в ее позитивных красках.

Источник: Псковская Лента Новостей