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Цикл лекций для студентов ПсковГУ прочитал преподаватель Школы журналистики Университета штата Мичиган

14.03.2017 09:58 ПЛН, Псков

10 марта в ПсковГУ завершил программу «Информация и новости в связях с общественностью и журналистике» преподаватель Школы журналистики Университета штата Мичиган (США) Джоу Гримм, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза. 

В течение четырех дней в аудитории № 63 Джоу Гримм читал лекции и проводил мастер-классы по коммуникационным проблемам и технологиям для студентов и преподавателей факультета русской филологии и иностранных языков и многих других лиц, искренне заинтересованных авторской программой американского преподавателя. Одновременно присутствующие имели возможность познакомиться с глубоким, содержательным лектором и яркой, нестандартной личностью. 

Слушатели программы Джоу Гримма имели возможность вместе с лектором порассуждать не только о специфике медиаформатов и брендинга, но и о проблеме профессиональной порядочности человека медиа. Джоу Гримм учил будущих коммуникантов не пренебрегать деталями окружающего мира, не утрачивать с годами детской простодушности и искренности, которая помогает воспринимать жизнь в ее позитивных красках. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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