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Об абсолютном прошлом и утраченном будущем рассказал профессор на открытой лекции в ПсковГУ

14.03.2017 10:47 ПЛН, Псков

Открытую лекцию «Пространство и время» провел доктор физико-математических наук, профессор Александр Ванин в ПсковГУ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза. 

Лекция состоялась 11 марта в  главном корпусе ПсковГУ, вызвала большой интерес аудитории и, несмотря на субботний день, собрала около 90 человек из числа учащихся и учителей восьми школ города Пскова, колледжа ПсковГУ, студентов и преподавателей ПсковГУ, а также обычных жителей г. Пскова, привлеченных актуальной тематикой.

Профессор  пролил свет на Теорию относительности Эйнштейна и «Парадокс близнецов»,  рассказал про Теорию Большого Взрыва, об абсолютном прошлом и утраченном будущем, положении нашей планеты в космосе и наличии других вселенных. Интересный рассказ сопровождался впечатляющими слайдами.

Каждый из слушателей узнал для себя что-то новое  и интересное, о чем свидетельствуют многочисленные  вопросы аудитории.  Если студентов и преподавателей интересовал «Парадокс близнецов», то младшим слушателям была интересна тема космоса, галактик, вселенных. А учащиеся  11-х классов интересовались «Абсолютным и утраченным будущим», что не удивительно, ведь по окончании школы, им предстоит сделать один из важнейших шагов в своей жизни.  

 Даже после того, как она была завершена и ответы на все вопросы получены, особо пытливые слушатели  не хотели расходиться и  продолжали задавать профессору  индивидуальные  вопросы  уже в коридоре. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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