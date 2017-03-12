В ПсковГУ подвели итоги регионального этапа олимпиады по истории российского предпринимательстваВ Псковском государственном университете подвели итоги регионального этапа Всероссийской студенческой олимпиады по истории российского предпринимательства, которая проходила в вузе в рамках проекта «История российского предпринимательства»...
Об абсолютном прошлом и утраченном будущем рассказал профессор на открытой лекции в ПсковГУ
Открытую лекцию «Пространство и время» провел доктор физико-математических наук, профессор Александр Ванин в ПсковГУ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.
Лекция состоялась 11 марта в главном корпусе ПсковГУ, вызвала большой интерес аудитории и, несмотря на субботний день, собрала около 90 человек из числа учащихся и учителей восьми школ города Пскова, колледжа ПсковГУ, студентов и преподавателей ПсковГУ, а также обычных жителей г. Пскова, привлеченных актуальной тематикой.
Профессор пролил свет на Теорию относительности Эйнштейна и «Парадокс близнецов», рассказал про Теорию Большого Взрыва, об абсолютном прошлом и утраченном будущем, положении нашей планеты в космосе и наличии других вселенных. Интересный рассказ сопровождался впечатляющими слайдами.
Каждый из слушателей узнал для себя что-то новое и интересное, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы аудитории. Если студентов и преподавателей интересовал «Парадокс близнецов», то младшим слушателям была интересна тема космоса, галактик, вселенных. А учащиеся 11-х классов интересовались «Абсолютным и утраченным будущим», что не удивительно, ведь по окончании школы, им предстоит сделать один из важнейших шагов в своей жизни.
Даже после того, как она была завершена и ответы на все вопросы получены, особо пытливые слушатели не хотели расходиться и продолжали задавать профессору индивидуальные вопросы уже в коридоре.
Источник: Псковская Лента Новостей