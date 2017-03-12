Об абсолютном прошлом и утраченном будущем рассказал профессор на открытой лекции в ПсковГУ

Открытую лекцию «Пространство и время» провел доктор физико-математических наук, профессор Александр Ванин в ПсковГУ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

Лекция состоялась 11 марта в главном корпусе ПсковГУ, вызвала большой интерес аудитории и, несмотря на субботний день, собрала около 90 человек из числа учащихся и учителей восьми школ города Пскова, колледжа ПсковГУ, студентов и преподавателей ПсковГУ, а также обычных жителей г. Пскова, привлеченных актуальной тематикой.

Профессор пролил свет на Теорию относительности Эйнштейна и «Парадокс близнецов», рассказал про Теорию Большого Взрыва, об абсолютном прошлом и утраченном будущем, положении нашей планеты в космосе и наличии других вселенных. Интересный рассказ сопровождался впечатляющими слайдами.

Каждый из слушателей узнал для себя что-то новое и интересное, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы аудитории. Если студентов и преподавателей интересовал «Парадокс близнецов», то младшим слушателям была интересна тема космоса, галактик, вселенных. А учащиеся 11-х классов интересовались «Абсолютным и утраченным будущим», что не удивительно, ведь по окончании школы, им предстоит сделать один из важнейших шагов в своей жизни.

Даже после того, как она была завершена и ответы на все вопросы получены, особо пытливые слушатели не хотели расходиться и продолжали задавать профессору индивидуальные вопросы уже в коридоре.

Источник: Псковская Лента Новостей