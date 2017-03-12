Делегация Профессионального колледжа Эшвайлер региона Аахен побывала в ПсковГУ

С 3 по 10 марта состоялся визит делегации Профессионального колледжа Эшвайлер региона Аахен (Германия) в ПсковГУ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, в составе делегации были 3 преподавателя: Эфи Шпеннес – руководитель Высшей экономической школы, Михаэль Йоуссен – преподаватель информатики, Беньямин Пинкернайл - преподаватель политологии и 13 учащихся колледжа.

В ноябре-декабре 2016 года делегация преподавателей и студентов ПсковГУ побывала в Германии, визит преподавателей колледжа Эшвайлер стал ответным. Его цель - завершение международного немецко-российского семинара «Гражданское мужество». Первая часть семинара прошла в г.Эшвайлере и в Европейской Академии Отценхаузен (Германия), где к участникам семинара присоединились и их сверстники из Франции.

Координаторы проекта с российской стороны – доцент кафедры электропривода и систем автоматизации Игорь Савраев и заместитель декана факультета инженерных и строительных технологий, старший преподаватель кафедры немецкого и французского языков Ольга Обратнева.

В Пскове немецкие учащиеся жили в семьях своих российских друзей с факультета русской филологии и иностранных языков, факультета вычислительной техники и электроэнергетики, физико-математического факультета, факультета инженерных и строительных технологий, финансово-экономического факультета.

Члены немецкой делегации посетили Колледж ПсковГУ, где их приветствовал директор Колледжа Вячеслав Однобоков и где для них была организована обширная программа: экскурсия по колледжу с посещением лабораторий и учебных классов, мастер-класс «Русские народные промыслы», проведение викторины на знание Германии и России, после которого состоялось традиционное чаепитие. В рамках посещения колледжа Эфи Шпеннес провела для российских учащихся колледжа интересный урок немецкого языка.

В рамках пребывания в Пскове члены немецкой делегации совершили экскурсии по ПсковГУ, Пскову, Изборску и Псково-Печерскому монастырю. Российские студенты с факультета русской филологии и иностранных языков помогли зарубежным гостям получить первые навыки общения на русском языке, проведя для них два урока.

Доцент кафедры немецкого и французского языков, координатор сотрудничества ПсковГУ и Гете-института, Санкт-Петербург, Екатерина Кузнецова организовала общение студентов исторического факультета, факультета русской филологии и иностранных языков, факультета естественных наук, медицинского и психологического образования, изучающих немецкий язык, с немецкими гостями.

В рамках семинара «Гражданское мужество» российские студенты рассказали немецким учащимся о примерах гражданского мужества из истории СССР и России: о писателе А.Солженицыне, ученом А.Сахарове, поэте И.Бродском, о героях 6-ой роты, о подвиге защитников Ленинграда в дни блокады. С помощью студенческого ТВ были подготовлены и сняты социальные видеоролики на темы гражданского мужества, где главными действующими лицами были студенты обеих стран.

Немецкие преподаватели встретились с проректором по учебной работе и международной деятельности Мариной Махотаевой, с которой обсудили итоги визита и перспективы дальнейшего сотрудничества и дали интервью университетским СМИ.

В завершение пребывания в России члены немецкой делегации посетили памятник героическим защитникам Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и совершили прогулку по г. Санкт-Петербургу.

Источник: Псковская Лента Новостей