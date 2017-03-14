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Библиотеке ПсковГУ передано в дар собрание сочинений Евгения Примакова в 10 томах

16.03.2017 17:35 ПЛН, Псков

15 марта президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов передал в дар библиотеке ПсковГУ собрание сочинений Евгения Примакова в 10-ти томах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, Владимир Зубов вручил книги ректору университета Юрию Демьяненко. Ректор поблагодарил Президента ТПП Псковской области и отметил, что собрание сочинений Примакова будет полезно как преподавателям, так и студентам.

«Евгений Максимович Примаков был уникальным человеком, профессионалом высшей категории, обладавшим фундаментальными научными знаниями в области мировой экономики, международных отношений и безопасности, великолепным аналитиком-практиком, блестящим публицистом, политиком и личностью государственного и исторического масштаба», - отметил Владимир Зубов.

В десять томов вошли и научные исследования, и учебно-методические работы академика, и его журналистские публикации, выступления, интервью. В седьмом и восьмом томах опубликованы работы, которые Евгений Примаков писал, будучи главой ТПП РФ.

Евгений Примаков (29 октября 1929 - 26 июня 2015, Москва) - советский и российский политический и государственный деятель, председатель Правительства Российской Федерации (1998 - 1999), министр иностранных дел РФ (1996 - 1998), руководитель Центральной службы разведки СССР (1991), директор Службы внешней разведки России (1991 - 1996), председатель Совета Союза Верховного Совета СССР (1989 - 1990). Экономист, востоковед-арабист, доктор экономических наук (1969), профессор (1972), Чрезвычайный и Полномочный Посол (1996).

Евгений Примаков являлся Президентом Торгово-промышленной палаты России с 2001 по 2011 год.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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