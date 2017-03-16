«50 оттенков» факультета менеджмента увидят потенциальные абитуриенты ПсковГУ на Дне открытых дверей

Факультет менеджмента ПсковГУ приглашает на День открытых дверей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, мероприятие под названием «50 оттенков» состоится 25 марта в 11.00 по адресу: Псков, ул. Льва Толстого, д.4, к.2, ауд. 215.

В программе мероприятия: приветственное слово декана, презентация фильма о жизни факультета, встреча с профессорско-преподавательским составом факультета менеджмента, презентация образовательных программ факультета по направлениям «Инноватика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление» и «Гостиничное дело», презентация возможностей и достижений, встреча с студентами и выпускниками факультета, «другие оттенки факультета менеджмента».

Источник: Псковская Лента Новостей