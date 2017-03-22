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Шестеро студентов ПсковГУ стали стипендиатами правительства РФ

23.03.2017 13:47 ПЛН, Псков

Шестеро студентов ПсковГУ стали стипендиатами правительства РФ на 2016/17 учебный год, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.
 
 
В соответствии с положением о назначении стипендий правительства РФ студентам и аспирантам, обучающимся по образовательным программам  по очной форме по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики и на основании протокола заседания Экспертной комиссии ПсковГУ стипендия правительства РФ была назначена следующим студентам: Артему Веселкову (4-й курс, направление «Электроэнергетика и электротехника»), Лилии Бондаренко (4-й курс, направление «Медицинская кибернетика»), Игорю Швецову (1-й курс магистратуры, направление «Информационные системы и технологии»), Анне Ивановой (3-й курс, направление «Информатика и вычислительная техника»), Ильнуру Ибатуллину (1-й курс магистратуры, направление «Электроэнергетика и электротехника»), Виктории Костерино (2-й курс, направление «Медицинская биохимия»). 
 
«От всей души поздравляю вас с назначением стипендий правительства РФ! Я горжусь, что в нашем университете учатся талантливые, инициативные молодые люди. Пусть ваше стремление к знаниям, созиданию, всегда ведет вас вперед! Желаю дальнейших побед и научных свершений!» - отметил ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко. 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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