Шестеро студентов ПсковГУ стали стипендиатами правительства РФ

Шестеро студентов ПсковГУ стали стипендиатами правительства РФ на 2016/17 учебный год, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

В соответствии с положением о назначении стипендий правительства РФ студентам и аспирантам, обучающимся по образовательным программам по очной форме по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики и на основании протокола заседания Экспертной комиссии ПсковГУ стипендия правительства РФ была назначена следующим студентам: Артему Веселкову (4-й курс, направление «Электроэнергетика и электротехника»), Лилии Бондаренко (4-й курс, направление «Медицинская кибернетика»), Игорю Швецову (1-й курс магистратуры, направление «Информационные системы и технологии»), Анне Ивановой (3-й курс, направление «Информатика и вычислительная техника»), Ильнуру Ибатуллину (1-й курс магистратуры, направление «Электроэнергетика и электротехника»), Виктории Костерино (2-й курс, направление «Медицинская биохимия»).

«От всей души поздравляю вас с назначением стипендий правительства РФ! Я горжусь, что в нашем университете учатся талантливые, инициативные молодые люди. Пусть ваше стремление к знаниям, созиданию, всегда ведет вас вперед! Желаю дальнейших побед и научных свершений!» - отметил ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко.

Источник: Псковская Лента Новостей