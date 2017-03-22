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На юридическом факультете ПсковГУ открылась «Школа будущего адвоката»

23.03.2017 17:41 ПЛН, Псков

На базе юридического факультета Псковского государственного университета в рамках реализации Соглашения, заключенного между Адвокатской палатой Псковской области и юридическим факультетом, открылась «Школа будущего адвоката».
 
 
Со словами приветствия к студентам, преподавателем и гостям обратился президент Адвокатской палаты Псковской области Алексей Герасимов, который подчеркнул важность того, что от подписания соглашения произошел переход к конкретным действиям. Президент палаты выразил надежду, что данная школа будет способствовать получению расширенных знаний об особенностях адвокатской деятельности, о нормативно-правовых актах, которые регламентируют деятельность адвокатов, о структуре Адвокатской палаты Псковской области и в целом повлияют на повышение качество знаний студентов.
 
 
Помимо организации и проведения совместных проектов, мероприятий студенты юридического факультета уже в апреле этого года будут проходить преддипломную практику.
 
 
Стоит отметить, что обучение будет носить практико-ориентированный характер и осуществляться с привлечением наиболее опытных специалистов в области юриспруденции.
 
В рамках отдельных занятий в школе предполагаются выступления адвокатов по различным аспектам деятельности, проведение семинар-тренингов по проблемам процедуры медиации;  взаимодействия «адвокат-суд»; изучение практики и применения норм семейного права, спорных аспектов земельного законодательства, судебной реформы и многих других вопросов.
 
Обязательным элементом обучения будет участие студентов в оказании бесплатных юридических консультаций граждан под контролем опытных адвокатов с целью применения на практике полученных знаний, возможности оценить и существенно повысить степень их усвоения.

Источник: Псковская Лента Новостей



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