Совет молодых педагогов Пскова поддержал идею проведения мониторинга молодых специалистов в области образования

23 марта директор Института непрерывного образования ПсковГУ, член Общественной палаты Псковской области Инна Андреянова приняла участие в заседании Совета молодых педагогов г. Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Институте непрерывного образования ПсковГУ, на встрече присутствовали начальник управления образования администрации г. Пскова Игорь Прокофьев, председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Денис Матвеев и методист управления образования администрации города Пскова Валентина Воробьева.

На встрече обсуждался вопрос проведения мониторинга молодых специалистов в области образования, цель которого - это изучение различных аспектов работы молодых специалистов, адаптации их к рынку труда, выявление условия информированности о существующих льготах и возможностях.

Напомним, что мониторинг стартовал 1 февраля этого года по инициативе Молодежного парламента при поддержке Общественной палаты Псковской области. Пройти его может анонимно любой желающий на специально созданном для этого сайте http://мониторингпсков.рф/.

На сегодня анкетирование прошли 60 молодых педагогов. Было принято решение активизировать эту работу при содействии Совета.

Игорь Прокофьев обратил внимание, что было бы полезно проводить подобную работу с выпускниками педагогических направлений, выявляя их интерес в сфере будущего трудоустройства. Члены Совета поддержали и расширили эту идею, предложив проведение профориентационных встреч на профильных факультетах Псковского государственного университета.

Источник: Псковская Лента Новостей