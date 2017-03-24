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Псковских школьников старше 12 лет приглашают в «Летнюю школу ПсковГУ»

31.03.2017 13:20 ПЛН, Псков

 
Летом в Псковском государственном университете стартует проект «Летняя школа в ПсковГУ». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, принять участие в данном проекте могут учащиеся школ города Пскова и Псковской области старше 12 лет. В начале лета (июнь-июль) школьникам предоставляется возможность интересно, увлекательно и с пользой провести время.
 
Каждый факультет внес свои предложения по проведению данного мероприятия.
 
Продолжительность проведения занятий от 12 до 40 часов (в зависимости от факультета), не более 4 часов в день.
 
Участие в лагере для школьников платное и будет зависеть от набора группы и стоимости дополнительных расходов по реализации программы.
 
Справки и запись по телефонам: 79-78-77, 79-78-78.

Источник: Псковская Лента Новостей



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