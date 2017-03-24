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Открытая лекция о роли инноваций в развитии бизнеса прошла в ПсковГУ

31.03.2017 17:02 ПЛН, Псков

30 марта на финансово-экономическом факультете ПсковГУ состоялась открытая лекция директора Псковского регионального отделения ПАО «Мегафон» Александра Долгих «История революционных изменений: место телеком-отрасли».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, студенты  узнали о роли иннноваций в развитии бизнеса в историческом аспекте, о современных технологиях. 

На лекции были обсуждены вопросы развертывания сетей, развития новых услуг, использования новых технологий, развития рынка связи. 

Студенты при снимали участие в обсуждении проблем будущего телекоммуникаций, точек роста различных ТВ-услуг, развития контента, а также задавали вопросы о профессиональном пути в этой сфере.

Источник: Псковская Лента Новостей



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