Студент ПсковГУ Полина Кушнир победила в межвузовском конкурсе ораторского мастерства

В пятницу, 31 марта, в Пскове завершился конкурс ораторского мастерства «Oratio – 2017». Лучшим оратором среди студентов и курсантов семи образовательных учреждений города стала студент Псковского государственного университета Полина Кушнир.

В этом году конкурс был посвящен здоровому образу жизни. В первый день конкурсанты представляли подготовленные выступления на темы: «Здоровье – это личный успех каждого!», «Как не стать жертвой социальных сетей», «Наш выбор – жизнь!», «Здоровым быть модно», «Твое здоровье в твоей тарелке», «Трезвость – выбор сильных», «Трезво жить – здорово!», «Здоровое поколение XXI века», «Вне зависимости», «Все в твоих руках…», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

В финале конкурса его участникам пришлось импровизировать, так как тему своего выступления они узнали за несколько минут до выхода к жюри. Студенты и курсанты выполняли задания, связанные с умением строить диалог и вести дискуссию.

Отметим, что в состав жюри «Oratio – 2017» вошли председатель молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Денис Матвеев, председатель совета по молодежной политике города Пскова при главе муниципального образования «Город Псков» Александр Андреев, заместитель главного врача областного центра медицинской профилактики Марина Заходнова, представители образовательных организаций Пскова.

Источник: Псковская Лента Новостей