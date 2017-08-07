В этом году на строительство студенческого кампуса ПсковГУ выделят 50 млн рублей

В этом году на строительство студенческого кампуса ПсковГУ на месте недостроенной гостиницы «Интурист» выделят 50 млн рублей, сообщил первый проректор вуза Владимир Андреев в комментарии для радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

«Существуют государственные процедуры, которые мы не можем избежать. Самая последняя веха - это заключение на проектно-сметную документацию. Это заключение было положительным, после чего пошла речь о финансировании. Решено, что на этот год будет выделено 50 млн рублей. Наша задача - грамотно объявить торги и выбрать лучшего подрядчика. А на следующий год нам уже дают основную сумму – более 400 млн рублей», - рассказал Владимир Андреев.

«Мы хотим к 2019 году ввести этот кампус в эксплуатацию, чтобы использовать его для ганзейских гостей», - заключил первый проректор вуза.

Источник: Псковская Лента Новостей