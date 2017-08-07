Вера Емельянова: Кампус ПсковГУ - хороший подарок в преддверии Ганзейских дней

Студенческий кампус ПсковГУ – это хороший подарок городу в преддверии Ганзейских дней 2019 года. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» высказала первый вице-губернатор региона Вера Емельянова.

«Надо отдать должное нашему университету, который своевременно провел необходимую работу по подготовке проектно-сметной документации. Была проведена и главгосэкспертиза, вовремя представлены документы в минэкономразвития и министерство образования для принятия решения. Министерством образования также оперативно эти документы рассмотрены», - отметила она.

«Сейчас мы планируем приступить к практическим работам. Как только приказ будет подписан, будет объявлен конкурс на проведение строительно-монтажных работ, и до конца этого года будет выделено 50 млн рублей на первый этап реализации проекта. Это очень важно для понимания значимости и необходимости проекта для развития университета и повышения качества подготовки наших специалистов. Кроме того, новый кампус – это хороший подарок в преддверии Ганзейских дней», - заключила Вера Емельянова.

Источник: Псковская Лента Новостей