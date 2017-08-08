Утверждены списки поступивших в ПсковГУ на бюджетные места

8 августа состоялось заседание приемной комиссии Псковского государственного университета под председательством и.о. ректора Владимира Андреева, на котором утверждены списки поступивших на программы бакалавриата и специалитета на очную форму обучения на бюджетные места, всего 595 человек.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, в ходе заседания были утверждены списки поступающих, представленных к зачислению на втором этапе зачисления на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема на 1 курс 2017-2018 учебного года очной формы обучения.

Источник: Псковская Лента Новостей