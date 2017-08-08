Порядка 45% бакалавров ПсковГУ планируют продолжать обучение в магистратуре

Порядка 45% бакалавров ПсковГУ планируют продолжать обучение в магистратуре. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе брифинга 9 августа сообщила проректор ПсковГУ по учебной и международной деятельности Марина Махотаева.

По словам проректора, в настоящее время приемная кампания в вузе продолжается, сейчас завершился только первый этап - очное обучение на бюджетной основе (бакалавриат). Порядка 600 человек приняты в университет на бюджет. Еще остается порядка 150 бюджетных мест на заочную форму обучения (бакалавриат).

В магистратуру в этом году бесплатно смогут поступить 300 человек. С конца августа начнутся вступительные испытания в магистратуру.

«Есть еще платное обучение, здесь набор только входит в свою активную фазу, до 25 августа все желающие могут оформить соответствующие договора», - заключила Марина Махотаева.

Источник: Псковская Лента Новостей