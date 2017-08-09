Названы самые популярные направления, которые выбирают абитуриенты ПсковГУ в этом году

Названы самые популярные направления, которые выбирают абитуриенты ПсковГУ в ходе приемной кампании этого года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе брифинга 9 августа проректор ПсковГУ по учебной и международной деятельности Марина Махотаева озвучила самые востребованные специальности.

Среди технических направлений наибольшей популярностью пользовались «Электроэнергетика и электротехника», «Строительство» и «Информационные технологии». Также традиционно абитуриенты активно поступают на педагогические специальности, а также на юриспруденцию, государственное и муниципальное направление.

Самый большой проходной балл на «Лингвистике» - 240. Конкурс на данное направление составил порядка 10 человек на место.

Источник: Псковская Лента Новостей