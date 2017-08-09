Представители ПсковГУ вошли в состав экспертного совета приоритетного проекта по развитию экспортного потенциалаПредставители Псковского государственного университета вошли в состав экспертов приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования». Как сообщила Псковской Ленте Новостей проректор вуза по учебной и...9
Названы самые популярные направления, которые выбирают абитуриенты ПсковГУ в этом году
Названы самые популярные направления, которые выбирают абитуриенты ПсковГУ в ходе приемной кампании этого года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе брифинга 9 августа проректор ПсковГУ по учебной и международной деятельности Марина Махотаева озвучила самые востребованные специальности.
Среди технических направлений наибольшей популярностью пользовались «Электроэнергетика и электротехника», «Строительство» и «Информационные технологии». Также традиционно абитуриенты активно поступают на педагогические специальности, а также на юриспруденцию, государственное и муниципальное направление.
Самый большой проходной балл на «Лингвистике» - 240. Конкурс на данное направление составил порядка 10 человек на место.
Источник: Псковская Лента Новостей