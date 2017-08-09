Большинство абитуриентов, попавших на бюджет ПсковГУ в этом году, - жители районов Псковской области

Большинство абитуриентов, поступивших на бюджетные места ПсковГУ в этом году, - жители районов Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе брифинга 9 августа сообщила проректор ПсковГУ по учебной и международной деятельности Марина Махотаева.

Также, по словам проректора, традиционно в ПсковГУ поступают абитуриенты из других субъектов РФ, больше всего желающих учиться в Пскове - из Мурманской, Архангельской, Новгородской области и Санкт-Петербурга.

Кроме того, порядка 60 человек, поступивших на бюджетные места, это соотечественники, которые проходили конкурс на общих основаниях.

Иностранные граждане, не являющиеся соотечественниками, не имеют права обучаться в российском вузе на бюджетной основе. Они будут зачисляться по квотам и на платное обучение на втором этапе приемной кампании. В этом году опорный региональный университет ПсковГУ планирует принять 400 иностранцев.

Источник: Псковская Лента Новостей