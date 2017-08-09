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Марина Махотаева: ПсковГУ можно поистине считать кузницей кадров Псковской области

09.08.2017 11:56 ПЛН, Псков

«ПсковГУ можно поистине считать кузницей кадров Псковской области», - сообщила проректор ПсковГУ по учебной и международной деятельности Марина Махотаева в ходе брифинга 9 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В этом году ПсковГУ выпустил 1452 человека, 177 человек - с красными дипломами. Порядка 95% выпускников остаются в Псковской области, рассказала Марина Махотаева.

Проректор  отметила, что выпускники могут взять последипломные каникулы до 31 августа, целый ряд завершивших обучение воспользовались этим правом, в том числе иностранные граждане.

В целом, 45% выпускников планируют продолжать обучение в магистратуре, порядка 15% уходят в армию, 30% - уже трудоустроились. Марина Махотаева подчеркнула, что большинство из этих 30% нашли работу там, где проходили практику. 10% выпускников входят в число тех, кто пока не трудоустроен, сюда входят также выпускники-иностранцы, которые покидают Россию.

Источник: Псковская Лента Новостей



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