Всероссийский экономический диктант напишут псковичи вместе со всей страной 12 октября

Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» на тему «Сильная экономика - процветающая Россия» пройдет во всех регионах страны 12 октября. К участию в ней приглашаются и жители Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ, проведение диктанта нацелено на определение и повышение уровня экономической грамотности населения. К участию в нем приглашаются студенты высших учебных заведений, средних и профессиональных учебных заведений, а также все желающие.

В Пскове акция будет проходить на ул. Л.Толстого, 4, корп. 2. В аудитории 215 диктант будут писать студенты Псковского государственного университета, а в аудитории 100 - студенты высших учебных заведений, студенты средних и профессиональных учебных заведений, а также любые иные лица, изъявившие желание принять участие в его написании.

Распорядок работы региональной площадки в день написания диктанта:

09:00 – начало работы площадки;

09:00 – 10:00 — сбор участников и выдача бланков для написания Диктанта и инструкций по заполнению бланков;

10:00 – 11:00 — написание Диктанта;

11:00 – 11:30 — сбор заполненных бланков, их шифрование и выдача отрывных листов участникам.

Режим прохода на территорию и в помещения:

Режим прохода на территорию и помещения кампуса для написания диктанта осуществляется по документам, удостоверяющим личность, до полного заполнения посадочных мест в аудиториях.

Получить дополнительную информацию о работе региональной площадки, а также зарегистрироваться для написания диктанта следует до 11 октября по телефону 8 (8112) 79 78 13.

Источник: Псковская Лента Новостей