Студенты ПсковГУ показали пенсионерам сценки, как не стать жертвой мошенников

Псковское региональное отделение Ассоциации юристов провело для пожилых людей семинар «Как не стать жертвой мошенников». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Ассоциации, его подготовили студенты юридического факультета ПсковГУ и члены Ассоциации юристов. В стенах музея ветеранов они показали театрализованные сценки из жизни, связанные с мошенничеством в отношении пожилых людей.

«Идея родилась в региональном отделении Ассоциации юристов России, - рассказывала координатор проекта Неля Лебедева. Наши юристы являются постоянными участниками программы помощи пожилым людям "Активное поколение", оказывают им бесплатную юридическую помощь. А в этом году стали победителями конкурса благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко с проектом профилактики мошеннических действий в отношении пожилых людей. Именно они чаще всего попадают в сети мошенников. И именно к ним обращаются с предложениями о лже-помощи махинаторы, выступающие под видом лиц служб социальной помощи, банковской сферы, торговли, здравоохранения, работников ЖКХ. Арсенал обманных средств становится все более изощренным, его изобретатели прибегают к методам психологического воздействия, умеют входить в доверие с помощью тонкого владения искусством общения, а иногда и гипноза. Участники семинара вспоминали случаи из своей жизни. У кого-то, например, по телефону дознавались о здоровье. Чтобы вскоре чудесным образом человек увидел на своем пороге продавца невиданных лечебных средств именно от его болезней... Кому-то звонили с предложением вызволить из беды внука... который в это время мирно спал... Кто-то напрасно проявлял гостеприимство, приглашая случайных агентов за чайный стол, после чего вполне мог очнуться в пустой квартире...»

Как в таких случаях защитить себя и своих близких? Что предпринять в след случившимся неприятностям? С ответами на эти вопросы и пришли к пожилым людям юристы. А после встречи, за чашкой чая, студенты шутили, что у них появились сценарии новых интерактивных сценок.

Напомним, проект «Как не стать жертвой мошенников стал победителем конкурса «Активное поколение», который проводил «Архангельский центр социальных технологий». Средства на реализацию проекта предоставлены Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.

Источник: Псковская Лента Новостей