«Большой этнографический диктант» в Псковской области пройдет на 4 площадках

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» пройдет в Псковской области накануне Дня народного единства 3 ноября. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции, посвященной событию, сообщила доцент кафедры географии ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» Наталия Теренина.

Регион участвует в этой акции уже во второй раз. «Этнографический диктант - очень интересное и важное мероприятие. В России живут почти 200 этносов, знакомство с культурой, традициями, опыт их взаимодействия с природой являются, наверное, делом каждого», - подчеркнула она.

В этнографическом диктанте поддерживается принцип добровольности и принцип открытости - участие может принять любой желающий, независимости от возраста, статуса, образования и т. п.

В Пскове будут работать 3 площадки: ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» (пл. Ленина, д.2, аудитория №63 и ул. Советская, д.21, аудитория №23), а также Образовательное частное учреждение высшего образования «Псковский филиал "Российская международная академия туризма"». В Великих Луках сдать экзамен можно будет на базе ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта».

В 09.00 начнут работать площадки, 09.15 - 09.45 - сбор, регистрация и выдача бланков участников, 10.00 - 11.45 - написание диктанта. Время выполнение заданий диктанта - 45 минут. Задания диктанта состоят из 30 вопросов, 10 из них - региональная часть, уникальная для каждого субъекта РФ.

Максимальное количество баллов - 100. Узнать результаты можно будет к Дню Конституции РФ 12 декабря на сайте акции.

Отметим, что в прошлом году участие в акции приняли до 200 человек. В этом году площадки в Пскове могут вместить до 400 человек. Средний балл в Псковской области в 2016 году - 44,6. По словам руководителя Псковской региональной общественной молодежной организации «Вечевой орден» Ольги Родины, в прошлом году участникам акции не хватило регионального компонента.

Наталия Теренина отметила, что в прошлом году диктант в основном писали женщины, хотя были и мужчины, причем, самого разного возраста.

Источник: Псковская Лента Новостей