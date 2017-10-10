Для первокурсников ПсковГУ прозвенел первый звонок. ФОТОДля первокурсников ПсковГУ прозвенел первый звонок. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, торжественная церемония, посвященная Российскому Дню Знаний, прошла в БКЗ Псковской филармонии...21
ПсковГУ составлял вопросы для региональной части Большого этнографического диктанта
ПсковГУ составлял вопросы для региональной части Большого этнографического диктанта. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции, посвященной событию, сообщила заместитель декана по научной работе факультета русской филологии и иностранных языков ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» Лина Воробьева.
Вопросы включают, например, филологию, географию и историю. Региональный компонент диктанта будет состоять из 10 вопросов. Организаторы надеются, что вопросы, посвященные этнографии региона, позволят повысить средний балл по итогам написания диктанта в области.
Доцент кафедры географии ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» Наталия Теренина отметила, что в прошлом году в акции активное участие приняли студенты исторического, естественно-географического и филологического факультетов. По ее словам, несмотря на имеющиеся знания и сложность вопросов, всегда можно догадаться и набрать максимальное количество баллов.
Напомним, Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» пройдет в Псковской области накануне Дня народного единства 3 ноября. В Пскове будут работать 3 площадки: ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» (пл. Ленина, д.2, аудитория №63 и ул.Советская, д.21, аудитория №23), а также Образовательное частное учреждение высшего образования «Псковский филиал "Российская международная академия туризма"». В Великих Луках сдать экзамен можно будет на базе ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта».
В 09.00 начнут работать площадки, 09.15 - 09.45 - сбор, регистрация и выдача бланков участников, 10.00 - 11.45 - написание диктанта. Время выполнение заданий диктанта - 45 минут. Задания диктанта состоят из 30 вопросов, 10 из них - региональная часть, уникальная для каждого субъекта РФ.
Источник: Псковская Лента Новостей