ПсковГУ составлял вопросы для региональной части Большого этнографического диктанта

ПсковГУ составлял вопросы для региональной части Большого этнографического диктанта. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции, посвященной событию, сообщила заместитель декана по научной работе факультета русской филологии и иностранных языков ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» Лина Воробьева.

Вопросы включают, например, филологию, географию и историю. Региональный компонент диктанта будет состоять из 10 вопросов. Организаторы надеются, что вопросы, посвященные этнографии региона, позволят повысить средний балл по итогам написания диктанта в области.

Доцент кафедры географии ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» Наталия Теренина отметила, что в прошлом году в акции активное участие приняли студенты исторического, естественно-географического и филологического факультетов. По ее словам, несмотря на имеющиеся знания и сложность вопросов, всегда можно догадаться и набрать максимальное количество баллов.

Напомним, Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» пройдет в Псковской области накануне Дня народного единства 3 ноября. В Пскове будут работать 3 площадки: ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» (пл. Ленина, д.2, аудитория №63 и ул.Советская, д.21, аудитория №23), а также Образовательное частное учреждение высшего образования «Псковский филиал "Российская международная академия туризма"». В Великих Луках сдать экзамен можно будет на базе ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта».

В 09.00 начнут работать площадки, 09.15 - 09.45 - сбор, регистрация и выдача бланков участников, 10.00 - 11.45 - написание диктанта. Время выполнение заданий диктанта - 45 минут. Задания диктанта состоят из 30 вопросов, 10 из них - региональная часть, уникальная для каждого субъекта РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей