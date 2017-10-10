ПсковГУ отметит День рождения 13 октября

13 октября в 16.00 состоится торжественное собрание коллектива, посвященное Дню рождения Псковского государственного университета.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ, в рамках мероприятия состоится награждение победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса студенческих работ «Россия, устремленная в будущее».

Конкурс проводится Советом ректоров вузов Северо-западного федерального округа. Региональный этап конкурса приводился на базе Псковского государственного университета. Победителям и призерам регионального этапа дипломы вручит Председатель Совета ректоров вузов Псковской области, ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко.

Работа победителей примет участие в окружном этапе конкурса, который будет проводиться на базе Санкт-Петербургского государственного университета.

Источник: Псковская Лента Новостей