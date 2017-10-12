ПсковГУ отметил шестой День рождения

В Псковском государственном университете состоялось торжественное собрание, посвященное Дню рождения Псковского государственного университета, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Мероприятие началось с творческих выступлений студентов ПсковГУ под названием «Парад оркестров».

Ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко поздравил преподавателей, сотрудников и студентов с шестой годовщиной со дня основания вуза. «Самая большая заслуга за эти 6 лет - это то, что я услышал сегодня фразу "Наш университет". Она многое объясняет и о многом говорит. Те коллективы, которые создали университет, это очень умные, грамотные, профессиональные коллективы. Теперь это единый университетский коллектив. Конечно, еще многое предстоит сделать, но понимание того, чего мы хотим и что мы единая семья - это дорогого стоит», - сказал он.

Юрий Демьяненко подчеркнул, что создание настоящего университета - это дело не 2-3 и даже не 6 лет, а дело десятилетий. Он выразил надежду на то, что сегодняшние студенты и в зрелом возрасте будут гордиться своим вузом, приведут сюда своих детей и внуков.

В рамках праздника состоялось награждение победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса студенческих работ «Россия, устремленная в будущее».

Конкурс проводится Советом ректоров вузов Северо-западного федерального округа. Региональный этап конкурса приводился на базе Псковского государственного университета. Победителям и призерам регионального этапа дипломы вручили председатель Совета ректоров вузов Псковской области, ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко и генеральный директор Псковского регионального отделения ПАО «Мегафон» Александр Долгих.

Работа победителей примет участие в окружном этапе конкурса, который будет проводиться на базе Санкт-Петербургского государственного университета.

Также в ходе мероприятия также были награждены победители и призеры традиционной универсиады, посвященной Дню рождения университета.

Источник: Псковская Лента Новостей