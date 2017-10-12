Продлены полномочия Юрия Демьяненко на посту ректора ПсковГУ

Полномочия Юрия Демьяненко на посту ректора Псковского государственного университета продлены на один год. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ, соответствующее решение принято Министерством образования и науки РФ.

Напомним, Юрий Демьяненко был назначен ректором вуза в апреле 2011 года. В сентябре прошлого года его полномочия были продлены до 13 октября 2017 года.

Источник: Псковская Лента Новостей