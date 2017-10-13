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85-летие естественно-научного направления отметят в ПсковГУ

16.10.2017 12:37 ПЛН, Псков

10 ноября в 15.00 состоится празднование 85-летнего юбилея естественно-научного направления факультета естественных наук, медицинского и психологического образования ПсковГУ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.  

Выпускников и друзей факультета приглашают на праздник, который пройдет в аудитории 33 в корпусе на ул. Советской, 21. Телефон деканата: 72-04-13.   

Источник: Псковская Лента Новостей



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