Для первокурсников ПсковГУ прозвенел первый звонок. ФОТОДля первокурсников ПсковГУ прозвенел первый звонок. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, торжественная церемония, посвященная Российскому Дню Знаний, прошла в БКЗ Псковской филармонии...21
85-летие естественно-научного направления отметят в ПсковГУ
16.10.2017 12:37 ПЛН, Псков
10 ноября в 15.00 состоится празднование 85-летнего юбилея естественно-научного направления факультета естественных наук, медицинского и психологического образования ПсковГУ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.
Выпускников и друзей факультета приглашают на праздник, который пройдет в аудитории 33 в корпусе на ул. Советской, 21. Телефон деканата: 72-04-13.
Источник: Псковская Лента Новостей
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