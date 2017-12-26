Почему студенты выбирают ПсковГУ, и работают ли они после обучения по специальности - исследование

Новая российская система поступления в высшие учебные заведения в определенной степени способствовала усилению трудовой мобильности молодежи из регионов. Многочисленные предложения на образовательном рынке дают возможность выбора вуза в любом уголке России. Это, в свою очередь, является стимулом для закрепления молодых специалистов по месту получения образования. Лишь немногие из уехавших учиться в «большие» города, возвращаются на «малую родину». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в ПсковГУ.

В псковском регионе развита система высшего образования и крупнейший университет, ПсковГУ, ежегодно открывает свои двери для новых абитуриентов. Однако по данным Псковстата (2016 год) за шесть лет число студентов высших учебных заведений в Псковской области сократилось почти на 40%. Такое значительное снижение общего количества обучающихся, с одной стороны, связано с демографическим спадом в 90-е годы. С другой стороны, причина в отсутствии целостной государственной концепцией управления трудовыми ресурсами. Выпускники школ при выборе вуза и специальности не ориентированы на возможности рынка труда и свое будущее трудоустройство. Вузы не связаны с реальным бизнесом и не работают на их запросы. Работодатели не готовы участвовать в системе подготовки будущего персонала.

Чем же руководствовались при выборе вуза псковские студенты, каковы их ожидания на профессиональную ориентацию и будущую трудовую деятельность? Центр социологии и региональной политики ПсковГУ для ответов на эти вопросы провел опрос среди обучающихся псковских вузов в ноябре 2017 года.

По данным исследования территориальное расположение учебного заведения стало приоритетным критерием при выборе вуза для псковских студентов: большинство предпочли учиться поближе к дому. Как правило, это студенты из семей, которые не хотят или не могут позволить вариативность иногородних учебных заведений для своего ребенка. Кроме того, важными преимуществами стали возможность бесплатного обучения, государственный статус вуза и легкость в поступлении и обучении. Далее распределение происходило внутри предложений специальностей локального учебного заведения.

Интерес абитуриента к выбранной специальности являлся одним из основных индикаторов выбора направления обучения: 44,8% студентов поступили на ту или иную специальность исходя из собственных способностей и желаний. Престиж будущей профессии подкупил 17,2% абитуриентов. Также при выборе будущей специальности обучающиеся часто опирались на мнение родителей или друзей (20,5%). Менее значимым критерием оказалась рыночная стоимость будущей специальности: 10,1% выбирали направление исходя из существующих высоких заработков специалистов данной профессии. Остальные, чуть менее 10% студентов, ответили, что руководствовались принципом «проще поступить и легче учиться».

Процесс обучения, по мнению псковских студентов, достаточно качественный и насыщенный: в целом большинство обучающихся устраивает наполнение учебной программы, однако, существует дефицит часов производственной практики. Студенты высоко оценивают уровень профессионализма преподавательского состава вуза.

В процессе обучения студенты вовлечены в академическую деятельность, направленную на повышение практической компетентности будущих специалистов. Наибольшая активность проявляется на семинарных часах и научных конференциях. Так же популярно участие в мероприятиях и дополнительное обучение в Институте непрерывного образования.

Наряду с имеющейся академической активностью, растет спрос на прикладную вовлеченность в дисциплину: участие в стажировках на профильных предприятиях или организациях, участие в ознакомительных поездках, научно-исследовательских экспедициях.

Треть студентов совмещают учебу с работой, но лишь небольшая доля из них (7,2%), в свободное от учебы время, подрабатывают по направлению будущей специальности. Остальные (около 70%) заняты только учебой.

Неработающие студенты заявили, что готовы начать подрабатывать в свободное от учебы время, но при выборе подработки они в большей степени мотивированы зарплатой, а не получением опыта в будущей профессии. Причина низкой практико-ориентированности студентов может основываться на непонимании связи между своей трудовой деятельностью во время учебы и дальнейшей карьерой.

При высокой профессиональной ориентированности (60,6% студентов после окончания учебы хотели бы работать по полученной специальности) абсолютное большинство планируют заняться поиском работы только после окончания учебы. Тем самым обучающиеся отдаляют принятие решения по поиску работы и началу профессиональной карьеры.

Не собираются работать по специальности, получаемой в вузе, 16% студентов. Причем большинство из них - это студенты выпускного курса, обучающиеся на бюджетной основе. Основными причинами профессиональной дезориентации студентов стали: разочарование в профессии, отсутствие вакансий на рынке труда и низкая оплата труда по полученной профессии.

Рассматривая варианты возможности трудоустройства за пределами региона, студенты в целом готовы к проявлениям трудовой мобильности. После окончания вуза 38,7% студентов определенно планируют искать работу в другом регионе. Среди приоритетных направлений трудовой миграции будущих молодых специалистов, в первую очередь, рассматриваются Санкт-Петербург и Москва. Только треть студентов собираются остаться работать в Псковской области, из них 20,1% планируют искать работу в Пскове, а 10% учащихся вернутся в районы области, откуда приехали. Еще треть опрошенных не определились с географией трудоустройства.

Причинами оттока молодых специалистов из региона могут служить неблагоприятные факторы, влияющие на трудовую деятельность и карьеру в Псковской области. Большинство студентов среди таких факторов называют низкий уровень зарплат в регионе, отсутствие перспектив для профессионального роста и дефицит современных производств. Вероятно, именно эти негативные факторы и являются основной движущей силой для трудовой миграции молодых специалистов.

Снижение уровня оттока молодежи из региона является важной задачей на всех уровнях системы управления трудовыми ресурсами. В текущем году при ПсковГУ был создан Ресурсный центр подготовки кадров для промышленности и социальной сферы Псковской области. Он призван помогать студентам с организацией практик, стажировок, помогать выпускникам с трудоустройством. За несколько месяцев работы услуги Центра стали востребованы среди студентов.

Но ресурсов одного вуза мало. Необходимо разработать региональную систему взаимодействия между учебными заведениями и работодателями, позволяющую удерживать молодых специалистов, выпускников, в регионе. И это невозможно сделать без активного привлечения бизнес-сообщества, заинтересованного в удержании квалифицированных кадров. Тенденции и реалии рынка труда в регионе таковы, что псковский бизнес должен по-новому взглянуть на перспективы развития кадровой политики. Для эффективной работы системы управления трудовыми ресурсами в целом необходимо, чтобы все участники этой системы были заинтересованы в положительном результате. И в первую очередь это касается региональной власти, в задачи которой входит обеспечение Псковской области квалифицированными трудовыми ресурсами.

Источник: Псковская Лента Новостей