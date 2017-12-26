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Незрячим читателям Пскова привезли книги домой
27.12.2017 17:28 ПЛН, Псков
Благодаря оказанной волонтерской помощи со стороны Управления по молодежной политике Псковского государственного университета удалось сделать настоящий новогодний сюрприз для читателей надомного абонемента Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, 26 декабря сотрудники библиотеки и студент-волонтер ПсковГУ Эйхман Герман развезли книги рельефно-точечного шрифта незрячим и слабовидящим читателям, которые не могут самостоятельно посещать библиотеку.
2017 год стал годом сотрудничества и дружбы между библиотекой для незрячих и Псковским университетом. Сотрудники библиотеки надеются, что и в будущем все совместные проекты будут воплощены в жизнь.
Источник: Псковская Лента Новостей
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