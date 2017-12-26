Незрячим читателям Пскова привезли книги домой

Благодаря оказанной волонтерской помощи со стороны Управления по молодежной политике Псковского государственного университета удалось сделать настоящий новогодний сюрприз для читателей надомного абонемента Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, 26 декабря сотрудники библиотеки и студент-волонтер ПсковГУ Эйхман Герман развезли книги рельефно-точечного шрифта незрячим и слабовидящим читателям, которые не могут самостоятельно посещать библиотеку.

2017 год стал годом сотрудничества и дружбы между библиотекой для незрячих и Псковским университетом. Сотрудники библиотеки надеются, что и в будущем все совместные проекты будут воплощены в жизнь.

Источник: Псковская Лента Новостей