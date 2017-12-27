ПсковГУ и организация «PRO SPORT» договорились о сотрудничестве

28 декабря состоялось подписание соглашения между ПсковГУ и Псковской региональной спортивной общественной организацией «PRO SPORT». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, документ подписали ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко лидер движения «PRO SPORT» Александр Кузьмин.

«PRO SPORT» тесно сотрудничает со многими спортивными клубами и федерациями города и области, оказывает поддержку в освещении значимых событий их внутренней жизни.

Лидер движения «PRO SPORT» Александр Кузьмин, чемпион мира по биатлону, активно занимается развитием спорта в Пскове и области. Совместно с кафедрой физической культуры ПсковГУ и Администрацией области организация «PRO SPORT» проводит множество спортивных мероприятий.

«Мы объединяем всех спортсменов, вне зависимости от вида спорта, который они представляют. В этом году мы провели большое количество мероприятий, и нам очень приятно, что волонтеры ПсковГУ регулярно оказывают поддержку в их организации», - отметил Александр Кузьмин.

Ректор Юрий Демьяненко отметил, что такие инициативы университет, являющийся опорным вузом региона, охотно поддерживает.

«Спорт - составная часть работы университета, по-другому быть не может. В ПсковГУ ведется активная работа по развитию спорта, работают спортивные секции, тренажерные и спортивные залы, бассейн. Студенты участвуют во всех областных спортивных мероприятиях. Мы будем оказывать все возможное содействие организации «PRO SPORT», и мы рады, что вы выбрали Псковский государственный университет в качестве партнёра», - подчеркнул ректор.

20 мая 2018 года планируются масштабные соревнования, старт которым «PRO SPORT» предлагает дать в Университетском сквере.

Источник: Псковская Лента Новостей