10 программ опорного ПсковГУ вошли в справочник «Лучшие образовательные программы инновационной России»

10 образовательных программ опорного ПсковГУ вошли в справочник «Лучшие образовательные программы инновационной России». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, лучшими признаны следующие программы:
Проект «Лучшие образовательные программы инновационной России» создан в 2010 году организациями-партнерами: Национальным центром общественно-профессиональной аккредитации, Гильдией экспертов в сфере профессионального образования и журналом «Аккредитация в образовании».
Национальный центр профессионально-общественной аккредитации создан в 2009 г. и является автономной некоммерческой организацией, учрежденной Гильдией экспертов в сфере профессионального образования и другими юридическими лицами в целях организации и проведения аккредитации организаций в сфере образования.
Миссия Нацаккредцентра заключается в повышении качества образования, формировании культуры качества в образовательных организациях и повышении имиджа российского образования в России и за рубежом посредством проведения профессионально–общественной аккредитации образовательных программ в соответствии с европейскими стандартами гарантии качества образования по европейским технологиям с учетом российского законодательства и лучших традиций российской высшей школы.
Проект проводится в рамках предварительного этапа общественно-профессиональной аккредитации, и направлен на выявление образовательных программ ВПО, которые пользуются доверием академического, профессионального и студенческого сообществ.
Результатом Проекта является ежегодный справочник «Лучшие образовательные программы инновационной России», содержащий перечень лучших образовательных программ высшего образования России. Справочник предназначен, прежде всего, для абитуриентов, нуждающихся в более полной информации о реализуемых в стране образовательных программах.