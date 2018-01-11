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10 программ опорного ПсковГУ вошли в справочник «Лучшие образовательные программы инновационной России»

10 образовательных программ опорного ПсковГУ вошли в справочник «Лучшие образовательные программы инновационной России». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, лучшими признаны следующие программы:

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (руководитель программы Лёхин Сергей Никифорович)

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (руководитель программы Кужанова Наталья Ивановна)

38.03.01 Экономика (руководитель программы Николаев Михаил Алексеевич)

38.03.02 Менеджмент (руководитель программы Дагаева Ирина Анатольевна)

40.03.01 Юриспруденция (руководитель программы Сидоров Василий Петрович)

44.03.01 Педагогическое образование (руководитель программы Медведева Ирина Николаевна)

44.03.02 Психолого-педагогиечское образование (руководитель программы Лебедева Наталья Викторовна)

45.03.01 Филология (руководитель программы Сашина Елена Владимировна)

45.03.02 Лингвистика (руководитель программы Питолина Наталья Валерьевна)

46.04.01 История (руководитель программы Филимонов Анатолий Васильевич)

Проект «Лучшие образовательные программы инновационной России» создан в 2010 году организациями-партнерами: Национальным центром общественно-профессиональной аккредитации, Гильдией экспертов в сфере профессионального образования и журналом «Аккредитация в образовании».

Национальный центр профессионально-общественной аккредитации создан в 2009 г. и является автономной некоммерческой организацией, учрежденной Гильдией экспертов в сфере профессионального образования и другими юридическими лицами в целях организации и проведения аккредитации организаций в сфере образования.

Миссия Нацаккредцентра заключается в повышении качества образования, формировании культуры качества в образовательных организациях и повышении имиджа российского образования в России и за рубежом посредством проведения профессионально–общественной аккредитации образовательных программ в соответствии с европейскими стандартами гарантии качества образования по европейским технологиям с учетом российского законодательства и лучших традиций российской высшей школы.

Проект проводится в рамках предварительного этапа общественно-профессиональной аккредитации, и направлен на выявление образовательных программ ВПО, которые пользуются доверием академического, профессионального и студенческого сообществ.

Результатом Проекта является ежегодный справочник «Лучшие образовательные программы инновационной России», содержащий перечень лучших образовательных программ высшего образования России. Справочник предназначен, прежде всего, для абитуриентов, нуждающихся в более полной информации о реализуемых в стране образовательных программах.