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10 программ опорного ПсковГУ вошли в справочник «Лучшие образовательные программы инновационной России»

11.01.2018 12:33|ПсковКомментариев: 0

10 образовательных программ опорного ПсковГУ вошли в справочник «Лучшие образовательные программы инновационной России». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, лучшими признаны следующие программы:

  • 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (руководитель программы Лёхин Сергей Никифорович)
  • 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (руководитель программы Кужанова Наталья Ивановна)
  • 38.03.01 Экономика (руководитель программы Николаев Михаил Алексеевич)
  • 38.03.02 Менеджмент (руководитель программы Дагаева Ирина Анатольевна)
  • 40.03.01 Юриспруденция (руководитель программы Сидоров Василий Петрович)
  • 44.03.01 Педагогическое образование (руководитель программы Медведева Ирина Николаевна)
  • 44.03.02 Психолого-педагогиечское образование (руководитель программы Лебедева Наталья Викторовна)
  • 45.03.01 Филология (руководитель программы Сашина Елена Владимировна)
  • 45.03.02 Лингвистика (руководитель программы Питолина Наталья Валерьевна)
  • 46.04.01 История (руководитель программы Филимонов Анатолий Васильевич)

Проект «Лучшие образовательные программы инновационной России» создан в 2010 году организациями-партнерами: Национальным центром общественно-профессиональной аккредитации, Гильдией экспертов в сфере профессионального образования и журналом «Аккредитация в образовании».

Национальный центр профессионально-общественной аккредитации создан в 2009 г. и является автономной некоммерческой организацией, учрежденной Гильдией экспертов в сфере профессионального образования и другими юридическими лицами в целях организации и проведения аккредитации организаций в сфере образования.

Миссия Нацаккредцентра заключается в повышении качества образования, формировании культуры качества в образовательных организациях и повышении имиджа российского образования в России и за рубежом посредством проведения профессионально–общественной аккредитации образовательных программ в соответствии с европейскими стандартами гарантии качества образования по европейским технологиям с учетом российского законодательства и лучших традиций российской высшей школы.

Проект проводится в рамках предварительного этапа общественно-профессиональной аккредитации, и направлен на выявление образовательных программ ВПО, которые пользуются доверием академического, профессионального и студенческого сообществ.

Результатом Проекта является ежегодный справочник «Лучшие образовательные программы инновационной России», содержащий перечень лучших образовательных программ высшего образования России. Справочник предназначен, прежде всего, для абитуриентов, нуждающихся в более полной информации о реализуемых в стране образовательных программах.

Теги: #ПсковГУ #лучшие образовательные программы #опорные университеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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