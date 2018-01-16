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Студентка ПсковГУ прошла семестровое обучение в Университете Умео

16.01.2018 11:56|ПсковКомментариев: 9

Студентка финансово-экономического факультета опорного ПсковГУ Софья Андреева прошла семестровое обучение в Университете Умео (Швеция). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, обучение проходило по программе академической мобильности «Север к Северу». 

 «Однажды я открыла страницу сайта ПсковГУ, где представлены программы академической мобильности, и увидела там новость о конкурсе на стипендию по программе "Север к Северу". Можно было поехать в Норвегию, Швецию или Финляндию, и, почитав про уровень образования, культуру и средние цены, я выбрала Швецию.

Написала мотивационное письмо, и ПсковГУ выдвинул мою кандидатуру на следующий уровень комиссии. Примерно через полгода я получила ответ, что мне выделили стипендию в Университете Умео. Я не верила в это. Такие вещи обычно происходят с детьми друзей твоих родителей. И сначала у меня были смешанные чувства: с одной стороны, я боялась ехать, потому что плохо знала английский, ехала одна, без друзей, в неизвестность; приходилось надолго расстаться с родными и любимыми. С другой стороны, я понимала, что такой шанс выпадает лишь раз в жизни, и эта стажировка может изменить мою жизнь, а все эти трудности, если с ними справиться, сделают меня сильнее и смелее. Так и вышло. И сейчас все мои знакомые замечают, что мои глаза стали блестеть. За эту стажировку я «отряхнулась» от своих комплексов, навязанных желаний и узнала, что безвозвратно потеряла уйму времени, бездействуя и пролеживая бока в Пскове», - рассказала Софья Андреева. 

Большую роль в стажировке, по словам студентки, сыграли друзья, которых она встретила в Швеции. «Мы все были из разных стран, было очень интересно узнавать людей другой культуры и делиться с ними своей. Мы вместе завтракали, обедали и ужинали, всегда старались готовить вместе. Мы путешествовали в Норвегию, занимались скалолазанием. Ездили в Национальный парк и жили в диких условиях. И все это время мы разговаривали. Обо всём на свете. И через эти разговоры мы помогали другу лучше понять самих себя. И многие из нас поняли», - поделилась она. 

Основное время в Швеции у псковской студентки занимала учеба. «В этой стране идет упор на самостоятельное обучение и групповую работу. В неделю у нас могла быть поставлена лишь одна пара, и то, если это лекция, то не обязательно было на неё приходить. Тем не менее, каждый день не меньше 6 часов я проводила за учёбой. Дело в том, что в начале курса нас разбивали на группы по четыре человека, где все были представителями разных стран. Мы получали проекты или задания, а когда приходило время их сдавать, презентовали наши работы в больших аудиториях с другими студенческими группами курса и комиссией из преподавателей и представителей заинтересованных организаций.

В Университете Умео были созданы все условия для того, чтобы получать удовольствие от учёбы. Светлые, просторные аудитории, оборудованные проекторами, колонками, акцентным светом и белыми досками; отличная акустика; всегда чистые и удобные парты. Преподаватели с удовольствием отвечали на вопросы студентов и особенно любили, когда студенты с ними не соглашались и спорили. Мы общались с ними на равных, и это помогало раскрепоститься и не бояться высказать своё мнение. Если у кого-то появлялось желание пообщаться с преподавателем лично, то можно было зайти к нему на сайт и забронировать время консультации. Никаких очередей и траты времени в коридорах, всё планировалось заранее, опоздания были неприемлемы, что воспитывало в студентах дисциплину и уважение к своему и чужому времени.

Библиотека была для всех студентов вторым домом. Там мы могли забронировать тихую комнату для групповых заданий или уйти в один из залов для индивидуальной работы, в зависимости от предпочтений студента.

Каждый студент в Университете Умео мог найти помощь у студенческого психолога и социальных работников. Однако, баланс между учёбой и внеучебной деятельностью - это лучшее лекарство от депрессии или стресса. Для этого нужно завести хороший знакомых, купить абонемент в спортзал, не перебарщивать с вечеринками и быть активным всегда, везде и во всём. Нужно просто жить и брать от жизни всё.

Я очень благодарна Псковскому государственному университету, всем людям и организациям, которые мне помогли стать участником программы «Север к Северу». Это было сложно, но оно того стоило. Я встретила хороших друзей, улучшила свой английский, попробовала себя в новом учебном направлении (менеджмент на смену экономике), попутешествовала, набралась жизненного опыта - вот глаза и заблестели. Я счастлива!» - отметила в своем отзыве Софья Андреева. 

Теги: #ПсковГУ #опорные университеты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 9Версия для печати
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