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В Псковской области стартовал очный этап Всероссийской олимпиады студентов «Я - профессионал»

22.01.2018 12:23|ПсковКомментариев: 0

Очный этап Всероссийской профессиональной студенческой олимпиады «Я - профессионал» по Северо-Западному федеральному округу стартовал в понедельник, 22 января, в Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, на два дня Псков станет соревновательной площадкой по направлению «педагогическое образование». В состязании примут участие три студента Псковского госуниверситета, а также будущие педагоги из Санкт-Петербурга, Вятки, Белгорода, Череповца и Мурманска - всего 12 человек. Они представят компетентному жюри конкурсные модельные уроки.

Участников олимпиады от имени врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поприветствовала его первый заместитель Вера Емельянова. «Это очень серьезное мероприятие, значение которого переоценить невозможно. Молодые профессионалы-педагоги на базе Псковского государственного университета и новой псковской школы сегодня и завтра покажут свои лучшие достижения, возможности и ресурсы. И, несмотря на то, что олимпиада - это соревнование, то, что вам выпал такой шанс проявить себя, - это уже большая победа», - сказала Вера Емельянова и пожелала ребятам успешных стартов.

Председатель регионального жюри, ректор Псковского государственного университета Юрий Демьяненко выразил уверенность, что участники олимпиады смогут занять достойные места в финальном этапе в Москве.

Жюри предстоит выбрать трех лучших студентов, которые продолжат соревнования. Призеры и участники олимпиады с высокими результатами получат льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру и будут включены в базу молодых профессионалов. Медалисты дополнительно смогут пройти стажировку в крупной российской компании, а победитель Всероссийской олимпиады также получит денежную премию.

Три победителя очного этапа смогут отправиться в зимнюю школу на базе крупного вуза страны, где в течение недели примут участие в различных мастер-классах, дискуссионных площадках и открытых лекциях ведущих современных педагогов и психологов.

«Я - профессионал» - это масштабная образовательная олимпиада нового формата для студентов технических, гуманитарных и естественнонаучных специальностей. Задания для участников составили эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны. Организаторами Всероссийской профессиональной студенческой олимпиады выступают Российский союз промышленников и предпринимателей, компания «Яндекс», группа компаний «Просвещение», общероссийская общественная организация «Деловая Россия» и другие совместно с ведущими российскими вузами. Очный этап олимпиады по СЗФО проходит при поддержке администрации Псковской области.

Теги: #ПсковГУ #опорные университеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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