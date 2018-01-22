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Совет ректоров Псковской области обсудил актуальные вопросы

23 января в главном корпусе опорного ПсковГУ состоялось совместное заседание Совета ректоров Псковской области и президиума Псковского регионального отделения Российского профессорского собрания.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ, перед присутствующими выступили председатель Совета ректоров Псковской области, ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко и председатель Псковского отделения Российского профессорского собрания, Президент ПсковГУ Сергей Вертешев.

На повестку дня заседания было вынесено три вопроса.

С докладом о роли образования в формировании общественного мнения выступила заведующая кафедрой связей с общественностью и журналистики, доктор филологических наук, профессор Людмила Капитанова. Она отметила, что для эффективной работы по формированию общественного мнения, связанного со сферой образования, стоит привлечь к участию в работе с субъектами общественного мнения социологов и специалистов по связям с общественностью. «Главный критерий отбора объектов общественного мнения как социального явления - интересы молодежи», - подчеркнула профессор. ПсковГУ - это открытое пространство, и в университет постоянно приезжают разные интересные люди - учёные, журналисты, преподаватели (журналист Алексей Венедиктов, Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, журналист Леонид Млечин, преподаватель Школы журналистики Университета штата Мичиган (США) Джоу Гримм, преподаватель Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Ольга Джумайло, журналист и продюсер Иван Засурский и другие). В своем докладе Людмила Капитанова обратила внимание на то, что студенты университета – открытые, активные и достойные люди.

Начальник управления научно-исследовательской деятельности, директор Инжинирингового центра ПсковГУ, заведующий кафедрой электропривода и систем автоматизации, доктор технических наук Игорь Плохов выступил с докладом «Наука и венчурный бизнес». Игорь Плохов является руководителем стратегического проекта развития опорного университета «Центр инноваций Промышленного электротехнического кластера Псковской области и Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». Он обратил внимание на то, что высшим учебным заведениям Псковской области следует обращать большее внимание на объявляемые министерствами и грантообразующими организациями конкурсы и участвовать в них.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов рассказал о грядущих выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.