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Добиваться успеха, отстаивать свое мнение и перенимать опыт старших пожелал псковским студентам Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил молодежь Псковщины с Днем студента, который отмечается сегодня, 25 января.

«Уважаемые студенты! От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю псковичей, получающих профессиональное образование в высших и средних учебных заведениях в разных уголках России, с замечательным праздником – Днем студента», - говорится в поздравлении, текст которого опубликован на сайте регионального парламента.

«День российского студенчества был учрежден указом президента России совсем недавно – в 2005 году, но история этого праздника уходит корнями вглубь веков и имеет давние традиции. Ваши родители и преподаватели, будучи студентами, наверняка, так же, как и вы сегодня, шумно и весело отмечали Татьянин день, - отметил Александр Котов. - Студенчество – прекрасное время, и именно сейчас вы закладываете фундамент вашей дальнейшей профессиональной и личной жизни: вы познаете мир, получаете знания, реализуете мечты, строите планы на будущее. В вас много смелости, амбиций, юношеского задора, интереса ко всему новому и передовому. Сохраняйте и развивайте в себе эти качества: энергия молодых нужна нашему региону и нашей стране».

Спикер Псковского областного Собрания посоветовал псковским студентам добиваться успеха, отстаивать свое мнение и перенимать опыт старших, быть честными и порядочными людьми. «Гордитесь своей великой Родиной, и своими делами давайте новое поводы для гордости за Россию!» - заключил Александр Котов.