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Михаил Ведерников возглавил Попечительский совет ПсковГУ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников возглавил Попечительский совет ПсковГУ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на сегодняшнем заседании совета.

С предложением включить в состав органа врио губернатора выступил ректор университета Юрий Демьяненко.

После того как его инициатива была одобрена, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внес кандидатуру Михаила Ведерникова для назначения на пост руководителя Попечительского совета. «Мне кажется, было бы логичным, если бы Попечительский совет главного вуза области возглавил руководитель региона», - подчеркнул он.

Члены совета поддержали его инициативу. Михаил Ведерников поблагодарил всех за оказанное доверие. «Для меня это огромная ответственность. Проведена огромная грандиозная работа, университет является основной площадкой для развития кадрового потенциала и точкой роста для научного потенциала, обучения и развития молодежи»,- подчеркнул врио губернатора.

На данный момент члены совета слушают доклад Юрия Демьяненко об итогах работы ПсковГУ за 2017 год.

Напомним, ранее Попечительский совет ПсковГУ возглавлял Андрей Турчак.