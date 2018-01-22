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Андрей Турчак пообещал сделать все возможное для поддержки ПсковГУ

Вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак пообещал сделать все для того, чтобы степень поддержки ПсковГУ, которая была в период его губернаторства, сохранялась. Об этом он сообщил в завершении работы Попечительского совета университета 25 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Обещаю врио губернатора, ректору ПсковГУ Юрию Демьяненко делать все для того, чтобы высокая планка ПсковГУ, его оценка в министерстве образования и степень поддержки сохранялись»,- отметил он.

Также он поблагодарил преподавательское сообщество вуза за огромный вклад в нелегкое дело обучения псковской молодежи.