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Михаил Ведерников: ПсковГУ должен стать драйвером развития молодежной политики региона

ПсковГУ должен стать драйвером развития молодежной политики региона. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на праздничном мероприятии, посвященном Дню российского студенчества «Ковш медовухи во славу студенческого братства».

Он поздравил студентов с их праздником, с окончанием сессии и пожелал хорошо отдохнуть, чтобы остались силы для дальнейшей учебы.

Также Михаил Ведерников поблагодарил членов Попечительского совета университета за то, что оказали ему доверие и избрали председателем совета, и предложил уже в ближайшее время собраться и обсудить направления дальнейшей работы. «Университет должен стать драйвером развития молодежной политики региона, центром развития студенческих инициатив. Учитывая, что текущий год проходит в стране под знаком волонтерства, хочется, чтобы наш вуз стал основной точкой подготовки волонтеров для решения социальных задач и проведения международных Ганзейских дней», - подчеркнул врио губернатора.