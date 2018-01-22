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Более 120 студентов ПсковГУ изъявили желание стать общественными наблюдателями на выборах президента

29 января в опорном ПсковГУ под председательством ректора Юрия Демьяненко состоялось заседание комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, в заседании приняли участие секретарь Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов, директор института непрерывного образования Инна Андреянова, директор ПУ №11 г. Острова Мария Калиненко и руководитель-волонтер движения «Отказников нет» Алина Чернова.

В рамках заседания рассматривался вопрос формирования общественных наблюдателей на выборах президента РФ. По словам Инны Андреяновой, молодежь сейчас активно откликается на формирование группы общественных наблюдателей. «Более 100 студентов ПсковГУ уже изъявили желание стать общественными наблюдателями в городе Пскове и более 20 человек в городе Великие Луки», - отметила она. Формирование списка общественных наблюдателей будет проводиться предварительно до 1 февраля 2018 года, далее пройдет их обучение. В свою очередь ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко отметил важность участия молодежи в качестве общественных наблюдателей. «Участие студентов – это не только оказание реальной помощи в проведении выборов, но это и воспитание их гражданской позиции», - подчеркнул ректор.

В ходе заседания обсуждалась деятельность общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание», которое действует на территории Псковской области более 1 года. В рамках деятельности организации осенью в ПсковГУ проходил Осенний просветительский марафон.

Члены комиссии обсудили результаты проведения мониторинга состояния молодежной политики в Псковской области. В опросе приняли участие 637 респондентов. По словам Инны Андреяновой, 75% опрошенных молодых людей удовлетворены своей жизнью в области, но при этом только 25% из них посещают молодежные кружки и секции.

Также были подведены итоги работы комиссии в 2017 году и определкн план работы на 1 полугодие 2018 года.

В рамках заседания секретарь Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов вручил благодарственное письмо из Общественной палаты РФ директору института непрерывного образования Инне Андреяновой за помощь в проведении мониторинга в сфере молодежной политики.