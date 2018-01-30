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Подведены итоги конкурса «Лучший сайт учебного подразделения ПсковГУ-2017»

30 января на заседании Ученого совета опорного Псковского государственного университета были подведены итоги конкурса «Лучший сайт учебного подразделения ПсковГУ-2017». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, конкурс проводился советом по информатизации ПсковГУ.

Экспертная комиссия оценивала сайты факультетов по следующим критериям: соответствие требованиям законодательства РФ, актуальность информации, оформление новостных статей, периодичность обновления новостных статей, иллюстрирование статей, дизайн сайта и т. д.

По итогам конкурса первое место занял финансово-экономический факультет, второе - физико-математический, третье - факультет вычислительной техники и электроэнергетики.

Ректор университета Юрий Демьяненко вручил деканам факультетов-победителей дипломы. Специальные дипломы участников конкурса были вручены Институту непрерывного образования и Открытому институту русского языка и культуры Е.А. Маймина.

Конкурс проводился при участии партнеров ПсковГУ. Директор фирмы «Славянский тур» Изабелла Коваль приняла решение поддержать конкурс «Лучший сайт подразделения ПсковГУ» и наградить факультеты, которые набрали 100 и более баллов туристической путевкой в Царскосельский лицей с посещением дворцов музея-заповедника «Царское село» в городе Пушкине, а также экскурсией по местам повести «Станционный смотритель». Туристические путевки вручила руководитель отдела проектной деятельности туристической фирмы «Славянский тур» Дарья Владимирова.