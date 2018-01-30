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В ПсковГУ пройдет семинар по вопросам управления университетскими кампусами

28 февраля - 2 марта в опорном ПсковГУ при поддержке Ассоциации проректоров по международным связям высших учебных заведений Санкт-Петербурга и Северо-Запада, а также международной Партнерской сети университетов Балтийского моря (проект программы прилагается) состоится семинар по вопросам управления университетскими кампусами.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, на мероприятии представители российских и европейских университетов поделятся опытом развития университетских кампусов, обсудят международные (европейские) стандарты качества, требования к кампусам и перспективы развития, расскажут о моделях финансирования создания и содержания кампусов, университетских имущественных комплексов, в том числе с использованием эффективных инструментов государственно-частного партнерства, презентуют лучшие практики управления общежитиями.

«В настоящее время вопросы создания и развития университетских кампусов являются неотъемлемой частью внутриуниверситетской, региональной и международной повестки. Это связано с необходимостью улучшения качества высшего образования, задачами по развитию экспорта образовательных услуг, меняющейся ролью университетов в обеспечении устойчивого инновационного развития регионов», - отметили в университете.

Семинар состоится по адресу: г. Псков, ПсковГУ, пл. Ленина, д. 2, Центр студенческих инициатив. Регистрация участников мероприятия открыта до 14 февраля.