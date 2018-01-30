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Студенты ПсковГУ представили бизнес-проекты в Фонде гарантий и развития предпринимательства региона

В презентационном зале АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» состоялась очередная защита студенческих бизнес-проектов опорного университета. Вниманию экспертов из числа представителей Фонда и молодых предпринимателей г. Пскова были представлены 18 проектов.

Проекты охватывают самые разные сферы бизнеса. Студентки 4 курса Анна Адельгейм и Кристина Михалева представили проекты на детскую тематику: проект частного детского садика и проекта по созданию детского кафе в г. Порхов.

Елизавета Свиридова, Виктория Родионова, Диана Никитина и Ольга Скрипкина представили проекты открытия точек общественного питания разных форматов для Пскова, Невеля и Порхова.

Несколько проектов были посвящены сельскохозяйственной тематике. Так Валерия Ольгина, Диана Пшенова и Анна Владимирова презентовали проекты создания фермерских хозяйств растениеводческого и птицеводческого направлений.

Производственная тематика представлена проектами Маргариты Морозовой, Татьяны Ивановой, Екатерины Павленковой и Анастасии Соколовой. Это изготовление игрушек и ручной вышивки на заказ, производство термоленты и домашней обуви. Открытию универсального магазина сувенирной продукции и гостевого дома в Себежском районе посвящены проекты студенток 4 курса Ольги Веждел и Елизаветы Свиридовой.

На защите проектов была представлена и инновационная для региона тематика - производство инновационной строительной продукции, уникальных медицинских и санитарно-технических изделий. Проекты представили студентка направления «Менеджмент» Екатерина Журавлева и направления «Инноватика» Роан Кушин и Алена Орехова.

По мнению экспертов, лучшей оказалась презентация Вероники Богдановой, посвященная развитию уникальных клининговых услуг в Псковской области.

Напомним, что стратегический проект развития «Пространство опережающего развития региона – университетский городок ПсковГУ» преследует цель создания среды для «производства» и продвижения инновационных студенческих проектов и инициатив для Псковского региона в «открытом пространстве» университетского городка ПсковГУ.

Как участник проекта «Пространство опережающего развития региона – университетский городок ПсковГУ», студенческий бизнес-инкубатор «Старт в Бизнес» предоставляет образовательные и консультационные услуги в ходе «производства» инновационных студенческих проектов.

В студенческом бизнес-инкубаторе «Старт в бизнес» в течение всего прошлого года осуществлялась интенсивная подготовка студенческих бизнес-проектов к публичным защитам с целью поиска инвесторов для дальнейшей реализации на благо развития региона.

Около 40 потенциальных предпринимателей из числа студентов ПсковГУ в начала декабря защитили свои бизнес-идеи, оформленные в виде проектов.