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В ПсковГУ пройдет торжественный прием молодых ученых

В Псковском государственном университете подведены итоги конкурса молодых научно-педагогических работников ПсковГУ в области научно-исследовательской деятельности в 2017 году.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, 8 февраля состоится торжественный прием ректора молодых ученых - победителей конкурса. Торжественный прием проходит уже в пятый раз и приобрел статус ежегодного. На приеме дипломы победителям вручит ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко.

На торжественней прием приглашены представители администрации области и города, проректоры и деканы, лица, защитившие кандидатскую диссертацию в 2017 году и их научные руководители.

В этом году в конкурсе приняли участие 30 человек. Победителями стали 11 человек (2 человека – победители I степени, 2 человека –II степени, 7 человек – III степени).